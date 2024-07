Mit den Maltesern auf KulTour in Bonn Kultur statt Einsamkeit

Den Höhepunkt bildet wohl die Jukebox, aus der Musik der 1960er Jahre schallt. „Das ist eine tolle Führung! Ganz toll!“, schwärmt eine Teilnehmerin, als es von der Leitung heißt: „Jetzt können Sie das Tanzbein schwingen!“ Woraufhin einige Teilnehmer – an den Rollatoren festhaltend – beginnen, sich ausgelassen im Rhythmus der Musik zu bewegen. Zum Abschluss des Ausfluges steht ein Besuch im an die Ausstellung angrenzenden Café an, was immer auch ein Teil der KulTour-Begleitung ist. „Die Menschen sind beim Kaffeetrinken und auf der Rückfahrt so fröhlich und glücklich. Der Austausch mit anderen Menschen im gleichen Alter und die kulturelle Erfahrung ist eben das Highlight“, meint Horn-Busch. Am späten Nachmittag fahren die freiwilligen Fahrer die Autos vor. „Ich find’ das auch schön, dass es so etwas gibt.“, verabschiedet sich eine Teilnehmerin mit einem Lächeln.