Für den Komponisten selbst war es die Krönung seines Lebenswerks: „Es ist das, was ich am besten gemacht habe.“ Keine Frage, César Franck war zufrieden mit seinem Oratorium „Les Béatitudes“, in dem er die Seligpreisungen zu einem zweistündigen musikalischen Drama verarbeitet hat. Das selten aufgeführte Werk trägt durchaus opernhafte Züge, ist aber auch ein Oratorium und in jedem Fall ein bedeutendes Zeugnis französischer Chorsinfonik. Zu hören war es jetzt in der Bonner Kreuzkirche und – einen Tag zuvor – im belgischen Liège, dem Geburtsort Francks.