Ein Abend im Kammermusiksaal Bonn Mit Hirschhausen von Walgesängen bis Wolfgang Petry

Der Abend fängt eigentlich ganz klassisch an: Der Pianist Christoph Reuter setzt sich an den Flügel und spielt Schubert, das bekannte Impromptu As-Dur. Doch schon nach wenigen Takten schweift er ab, beginnt zu improvisieren, driftet ins Jazzige ab, sodass etwas völlig anderes entsteht. Der ganze Abend nimmt manche überraschende Wendung, präsentiert wissenswerte Fakten und versucht gleichermaßen zu unterhalten wie aufzuklären. „Musik macht glücklich und rettet die Welt“ lautet der Titel, und kein Geringerer als Eckart von Hirschhausen versucht sich als Weltenretter. Dazu hat sich der Arzt, Wissenschaftsjournalist und frühere Kabarettist nicht nur den Pianisten Reuter, sondern auch die Geigerin Mareike Neumann mit ins Boot geholt, die als Mitglied des Beethovenorchesters Bonn auch als einem der „Orchester des Wandels“ mit von der Partie ist und als Mitbegründerin von „Bach by Bike“ Beispiele für nachhaltiges Engagement beisteuert.