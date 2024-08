Gastkolumne zum Beethovenfest Mitmachen ist angesagt

Miteinander“, das Motto des diesjährigen Beethovenfests, ist das, was gelingen muss, wenn Demokratie gelingen soll. Demokratie braucht Teilhabe und Teilnahme, sonst bleibt sie immer gefährdet, selbst wenn sie bisweilen selbstverständlich erscheint. „You don’t know when you make love for the last time, that you’re making love for the last time. Voting is like that.“, schrieb der Historiker Timothy Snyder treffend in seinem Buch „On Tyranny“.