SimsalaBonn: Magie liegt in der Luft Mitte März finden die Bonner Zauberwochen im Jungen Theater statt

Nein, ein Kaninchen wird bei den Bonner Zauberwochen keiner aus dem Hut zaubern. Und ob während der insgesamt drei Galas, die am 16. und 17. März im Jungen Theater stattfinden, tatsächlich eine echte Jungfrau zersägt wird, darf aus verschiedenen Gründen ebenfalls bezweifelt werden. Doch ansonsten ist alles möglich. Immerhin lädt der Magische Zirkel Bonn, eine der ältesten und größten Regionalgruppen des Magischen Zirkels von Deutschland, einige der derzeit besten (Nachwuchs-)Zauberer nach Beuel ein, darunter mit Cassis den deutschen Jugendmeister 2023 im Bereich „Manipulation“. Nicht ohne Grund, schließlich gibt es zwei Jubiläen nachzufeiern, die durch die Corona-Lockdowns nicht angemessen gewürdigt werden konnten. Jetzt aber will der Zirkel wieder zeigen, was in ihm steckt – und damit Werbung in eigener Sache machen.