Polizeieinsatz in Monheim Fußgänger findet tote Hundebabys am Rheinufer

Monheim · Einen unschönen Fund hat ein Fußgänger am Neujahrsmorgen am Rheinufer in Monheim gemacht. An einem Trampelpfad lagen fünf tote Hundewelpen.

02.01.2024 , 11:56 Uhr

Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Lino Mirgeler





Fünf tote Hundewelpen hat ein Fußgänger am Neujahrsmorgen am Monheimer Rheinufer entdeckt. Der 40-Jährige ging einen Trampelpfad entlang, als er rechts und links neben dem Pfad die toten Tiere fand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei den jungen Hunden soll es sich um Bullmastiff-Welpen gehandelt haben. Zwei der toten Tiere lagen demnach einzeln auf dem Boden, die drei anderen unter einem Stein von Treibgut bedeckt. Die Polizei hat ein Verfahren wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet und sucht nach Zeugen.

(dpa)