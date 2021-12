Premiere im Kleinen Theater Bonn : Munteres Millionenspiel

Bonn „Nein zum Geld!“ ist eine Komödie, die mit Hintersinn und Tempo unterhält. Das beschert dem Publikum im Kleinen Theater in Bad Godesberg einen unterhaltsamen Abend.

Geld wird notorisch überbewertet. Gern wird behauptet, dass es nicht glücklich mache. „Geld ist nicht alles. Aber viel Geld, das ist etwas anderes“, meinte der kluge George Bernard Shaw. Richtig viel Geld hat der junge Architekt Richard im Lotto gewonnen: 162 Millionen Euro! Er müsste also einer der glücklichsten Menschen in ganz Frankreich sein, doch er hat nach reiflicher Überlegung beschlossen, den Gewinn verfallen zu lassen. Diese Entscheidung will er bei einem Abendessen seiner Gattin Claire, seiner Mutter Rose und seinem besten Freund Etienne eröffnen. Richard sagt „Nein zum Geld!“

So heißt auch die 2017 in Paris uraufgeführte Komödie der französischen Schauspielerin, Filmregisseurin und Dramatikerin Flavia Coste. Es ist das dritte Stück der 1973 geborenen Autorin und mittlerweile auch in Deutschland ein großer Erfolg. Im Kleinen Theater hat Hausregisseur Stefan Krause den geistreichen Essay über die Macht des Geldes inszeniert und auch die Bühne gestaltet. Statt des erwarteten Lobes für seine mutige Entscheidung erntet Richard erst Spott, dann Wut. In der bescheidenen Wohnküche des Verehrers der Architekturikonen Le Corbusier und Frank Lloyd Wright mit entsprechenden Fotos an der Wand erhebt also bald der „Gott des Gemetzels“ sein drohendes Haupt, auch wenn Costes Dialoge nicht ganz die bissige Eleganz der Bühnentexte von Yasmina Reza erreichen.