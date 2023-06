Rockmärchen in Köln So war das Muse-Konzert im RheinEnergieStadion

Brachial. Stark. Gewaltig. Nicht ganz so gewaltig (voll) wie 2019, als sie hier zuletzt vor 42 000 Menschen spielten. Aber annähernd. Genauso stark in der Gesamtumsetzung. Vom Sound her noch brachialer. Am Anfang zu brachial. Da überlagert die Musik den Gesang. Aber wer will schon groß motzen? Wenn Muse Freitagabend im Kölner RheinEnergieStadion auftreten…