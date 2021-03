Kostenpflichtiger Inhalt: Ausstellungen in der Corona-Pandemie : Bonner Museen öffnen wieder

Welcher Anfang steckt im Ende? Fragen über Fragen an der Fassade des Kunstmuseums Bonn, das bald wieder öffnet. Foto: Kunstmuseum Bonn/David Ertl

Bonn In puncto Museumsöffnungen gibt es in Bonn kein einheitliches Szenario in der Stadt: Die Institutionen gehen vom 9. März an bis zum 1. April gestaffelt an den Start. Den Anfang macht die Bundeskunsthalle.