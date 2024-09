Beethoven Orchester im Bonner Münster Musik für die Ewigkeit

Am 11. Oktober 1896 tat Anton Bruckner das, was Komponisten meistens tun: Er komponierte. Zu dieser Zeit saß er am Finale seiner 9. Symphonie, mit dem er schon seit geraumer Zeit kämpfte. Anschließend machte er einen kurzen Spaziergang, trank einige Schluck Tee, legte sich für ein kurzes Nickerchen auf sein Bett und schlief friedlich ein. Für immer. Das Finale blieb unvollendet, auch wenn Bruckner, dessen Geburtstag sich am 4. September zum 200. Mal jährt, sein letztes Werk jenem widmete, der die Zeit in den Händen hat: der „Majestät aller Majestäten, dem lieben Gott“. Die Zeit war ihm nicht mehr vergönnt. Bei vielen Aufführungen wird deshalb Bruckners 10 Jahre zuvor entstandenes „Te Deum“ angehängt, eine von ihm selbst angeregte Verfahrensweise. Erste Wahl war das aber nicht für Bruckner, nicht zuletzt weil es unweigerlich den Vergleich mit Beethovens Neunter Symphonie provoziert – die zudem noch in derselben Tonart (d-Moll) steht.