Schülermanagement-Projekt zum Beethovenfest Bonn Musik, Mythos und Maschinen in der Kreuzkirche

In diesem Jahr kommt das Konzertprojekt am 27. September um 19.30 Uhr in der Bonner Kreuzkirche zur Aufführung. „Es ist eine szenisch-musikalische Annäherung an das Verhältnis des Menschlichen zu KI. Wir wollten das nicht nur aus unserer künstlerischen Vorstellung heraus entwickeln, sondern eben Bonner einbinden“, sagt Steven Walter, Intendant des Beethovenfestes. In vier Teile sei das diesjährige Konzert gegliedert, jedes behandele eine andere Facette des Verhältnisses von Mensch und Maschine. „Wir wollten zu jedem Kapitel andere musikalische Werke auswählen, deshalb haben wir uns für Musik von Spätbarock bis hin zur Uraufführung entschieden“, so Walter.