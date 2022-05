„Gipfeltreffen junger Musiktalente“ 2022 : Musiker geben Konzert im Gewächshaus in Alfter

Klassische Musik im Gewächshaus: Das Gipfeltreffen junger Musiktalente verbindet Kultur mit Natur. Foto: Forster/Am Blauen See

Bonn Klassische Musik zwischen Tulpen und Stauden: Studierende der Kölner Hochschule für Musik und Tanz spielen beim „Gipfeltreffen junger Musiktalente“ im Gewächshaus in Alfter.

Schleswig-Holstein und der Rheingau spielen mit ihren Musikfestivals zweifellos in einer eigenen Liga, doch auch in Bonn und der Region werden regelmäßig Konzerte in ungewöhnlichem wie ansprechenden Ambiente geboten. Zum Beispiel bei den Veranstaltungen des Kultur­hauses „Am blauen See“. Den Besuchern „alle Facetten von Grün mit allen Sinnen näherzubringen“, so beschreibt Betreiberin Petra ­­Forster das Konzept des Landschaftsgartens in Königswinter-Oberpleis. Zum fünften Mal hat sie jetzt das „Gipfeltreffen junger Musiktalente“ organisiert, die sich am 11. Juni ein Stelldichein geben werden.

Die Bande zur Klassik haben die Gartenfreunde bereits vor Jahren geknüpft, wie die Veranstalterin erzählt. „Als Liebhaber klassischer Musik gehören für uns Garten- und Musikkultur schon immer zusammen, zumal auch Gärten und Parks immer mit Musik verglichen wurden“, sagt sie. Besonders wichtig sei dabei stets die Förderung der jungen Musiktalente gewesen. Die Ursprünge der kleinen Reihe reichen bis ins Jahr 2004 zurück, als der Grundstein für eine mehr als zehnjährige Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Ludwig van B. um ­­Solveig Palm gelegt worden sei.

Immer wieder konnten das Kulturhaus am Blauen See in Königswinter-Oberpleis und dessen Landschaftspark zum Schauplatz klassischer Konzerte werden. Das „Gipfeltreffen“ in Zusammenarbeit mit der Kölner Hochschule für Musik und Tanz ist dabei ein vergleichsweise neues Format. „Um den jungen Musikern auch in Coronazeiten den Auftritt vor Publikum zu ermöglichen, haben wir die Veranstaltung 2021 kurzerhand in den Garten-Showroom von Forster Garten- und Landschaftsbau in Alfter verlegt. Hier, ebenfalls in einem grünen Ambiente, wird die Veranstaltung auch in diesem Jahr noch einmal, Corona geschuldet, stattfinden“, sagt Petra Forster, deren Ehemann und Sohn den Gartenbaubetrieb führen. Beethoven-Liebhaber werden sich unter Umständen in einem anderen Zusammenhang an das Unternehmen erinnern: Anlässlich Beethovens 250.Geburtstags hatte es 2020/21 in der Bonngasse „Hovens Beet“ angelegt – einen temporären Garten mit Bäumen und Sitzgelegenheiten.

Das erste Konzert fand 2016 statt

Doch zurück in den Landschaftspark. Zu den ersten Gästen dort gehörte im Jahr 2006 der Pianist Toni Ming Geiger, damals noch mit dem Trio Verano. In diesem Jahr, 16 Jahre später, gastiert er zum vierten Mal mit einem Solokonzert am Flügel in der Reihe. Geiger ist Absolvent der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, mit der die Veranstalter von Anfang an kooperieren, und lehrt dort heute selbst. „Der Vater eines Studierenden, den wir von ‚Ludwig van B.‘ kannten, sprach uns einfach auf eine Zusammenarbeit an“, erinnert sich Petra Forster. Ziel sei es gewesen, den jungen hochbegabten Musikern die Möglichkeit zu geben, vor Publikum und in einem außergewöhnlichen Ambiente aufzutreten. Mit einem Anteil der Eintrittsgelder erhalten die Studenten zudem eine finanzielle Unterstützung.

„Wir haben nicht lange überlegt und das erste Konzert fand im Sommer 2016 am Blauen See statt“, so Forster. Die Resonanz auf dieses Konzert sei so groß gewesen, dass man auch für das folgende Jahr die Musikhochschule wieder eingeladen habe und den Studenten auf diese Weise auch eine finanzielle Unterstützung bieten könne. Die Veranstaltung am 11. Juni ist somit die fünfte Auflage, und nach den Erfahrungen der Vorjahre rechnen die Organisatoren auch diesmal mit einer starken Resonanz. Über das „Gipfeltreffen“ hinaus wird es am Stammsitz der Reihe auch weiterhin Veranstaltungen geben – und damit die Gelegenheit, riechen und hören in Einklang zu bringen.