NRW-Landesregierung rudert zurück : Musikschulen dürfen nun doch wieder öffnen

Bonn Nach Protesten gegen die coronabedingte Schließung der Musikschulen hat die Landesregierung eingelenkt. Präsenzunterricht ist seit diesem Donnerstag wieder möglich

Musikschüler dürfen nun mit sofortiger Wirkung doch wieder an in den Gebäuden der Musikschulen unterrichtet werden. Das geht aus einer am Mittwochabend bekannt gewordenen Anpassung der Coronaschutzverordnung des Landes NRW hervor. In der ursprünglichen Fassung war den Musikschulen jegliche Tätigkeit untersagt worden. Nachdem nun am Montag bereits Online-Unterricht zugelassen wurde, ist seit diesem Donnerstag der Präsenzunterricht in den Musikschulgebäuden möglich.