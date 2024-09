Nächste Premiere am Theater Bonn Im Vordergrund stehen Mitgefühl und das gemeinsame Gespräch

Das Stück trägt den Namen „Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten“ und wird von der Regisseurin Jula Marie Kühl jetzt am Theater Bonn inszeniert. Die Premiere findet am 22. September, 18 Uhr, im Foyer des Schauspielhauses statt. Die Dramaturgie hat Sarah Tzscheppan übernommen, die zuletzt etwa an „Was fehlt uns zum Glück?“ nach Max Frisch mitarbeitete.