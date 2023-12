Neu im Kino Wim Wenders und die kleinen Dinge des Lebens

Was macht eigentlich ein gutes Leben aus? Reichtum? Liebe? Freizeit? Weltreisen? Keineswegs, lautet die Antwort, die Regisseur Wim Wenders mit seinem neusten Werk „Perfect Days“ gibt. Vielmehr scheint es auf die kleinen Momente anzukommen, auf innere Zufriedenheit, auf Ruhe und Gelassenheit. Klingt kitschig? Stimmt. Ist es aber nicht – zumindest in diesem Film, der in diesem Frühjahr nach seiner Premiere in Cannes bereits als Meisterwerk gefeiert wurde.