Neue CDs: Bruckners Sinfonien : Kölner Gürzenich-Orchester startet mit der Siebten

François-Xavier Roth will mit dem Kölner Gürzenich-Orchester den Aspekt der Fortschrittlichkeit in den Sinfonien Anton Bruckners herausarbeiten. Foto: Paul Leclaire_Köln

Bonn 2024 feiert die Musikwelt Anton Bruckners 200. Geburtstag. Schon jetzt entstehen mehrere spannende CD-Zyklen mit den Sinfonien des österreichischen Komponisten. Einer davon kommt aus Köln.

Neue Sicht mit hohem Tempo

Was das Tempo der Musik angeht, liegen die Kölner allerdings weit vorne. Nicht nur im aktuellen Teilnehmerfeld, sondern auch im Vergleich zu den meisten Aufnahmen der reichen, auf Platte dokumentierten Interpretationsgeschichte. Das mag damit zu tun haben, dass Roth mit großen Ambitionen antritt: „Mit meinem Bruckner-Zyklus in Köln möchte ich die Sichtweise auf Bruckner verändern“, teilt der Dirigent im Booklet mit. Sein Leitbild: „Bruckner der Fortschrittliche.“ Das trifft natürlich mehr auf Bruckners Werk zu als auf seine eher konservativ ausgerichtete Lebenseinstellung. Der Komponist und gefeierte Organist war jemand, der als überzeugter Katholik sogar über seine Gebete pedantisch Buch führte.

Im Konzertsaal funktioniert die Fortschrittsthese, indem Roth neue Kontexte für Bruckners Musik eröffnet. Als er mit dem Gürzenich-Orchester im Dezember 2019 die Siebte in der Philharmonie aufführte, deren Mitschnitt der vorliegenden Aufnahme zugrundeliegt, konfrontierte er die Sinfonie mit Graziane Finzis „Soleil vert“ aus dem Jahr 1984. Roth befand damals in einem Interview für das Programmheft: „Plötzlich klingt Bruckner ganz modern, und wir erleben, wie weit er seiner Zeit voraus war.“ Und bewunderte Bruckner als einen Klangschöpfer. „Bruckner lässt in seinen Sinfonien ein regelrechtes Klang-Magma entstehen, indem er das Innenleben der Klänge formt.“ Roth zeigte sich überzeugt, dass der österreichische Komponist heutigen Hörern den Weg weist „zu den Werken von György Ligeti, Gérard Grisey oder Georg Friedrich Haas“.