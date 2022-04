Stefanie de Velasco liest im Haus der Bildung : Straße statt Studierzimmer

Die Autorin Stefanie de Velasco bei einer Lesung ihres Buchs „Tigermilch“. Foto: picture alliance / dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn Die Autorin und Klimaaktivistin Stefanie de Velasco fährt mit einem Wohnfahrrad aus Schrott durch Deutschland und erkundet neue Existenz- und Erzählformen. In einer Lesung im Haus der Bildung erzählt sie von aktuellen Projekten.



Von Hagen Haas

Sie wolle raus aus dem „fossilen und versteinerten“ Literaturbetrieb, sagt Stefanie de Velasco im Bonner Haus der Bildung. Mit ebendieser Branche verbindet die 44-jährige Autorin, Dozentin und Kolumnistin die Merkmale „männlich“ und „weiß“ sowie den Impetus, „möglichst viele Bücher zu verkaufen“. Auf das direkte und weitere Umfeld ihres Besuches in Bonn treffen die genannten Anklagepunkte allerdings nicht so richtig zu. De Velasco ist auf Einladung des Bonner Literaturhauses gekommen, und im Team der Leiterin Almuth Voß sind ausschließlich Frauen tätig. Moderatorin des Abends ist Maren Jungclaus vom Literaturbüro NRW in Düsseldorf, die dortige Crew besteht aktuell aus fünf Frauen und zwei Männern. Schließlich: Wäre von de Velascos Debütroman „Tigermilch“ (2013) nicht eine erkleckliche Anzahl von Exemplaren verkauft worden, hätte die Geschichte wohl eher nicht mehrere Übersetzungen für den ausländischen Markt erfahren und wäre wohl kaum für zahlreiche Theaterbühnen dramatisiert und sogar für eine Kinoproduktion adaptiert worden. Und ob die Autorin ihrem zweiten Romanerfolg, „Kein Teil der Welt“ (2019), wirklich eine einstellige Verkaufszahl gewünscht hat, wagen wir in aller Vorsicht zu bezweifeln.

Ein „Wohnfahrrad“ aus Schrott

Im Haus der Bildung spricht die aus Sankt Augustin stammende Autorin über eines ihrer aktuellen Projekte, „Stadt.Land.Text“, ein Stipendium des Literaturbüros NRW in Düsseldorf. Während eines Sitzstreiks in Berlin zur Klimakrise entstand die Idee, aus Schrott ein „Wohnfahrrad“ zu bauen und damit durch Deutschland zu fahren. „Ich hatte das Gefühl, ich muss in Bewegung kommen“, erklärt de Velasco. Sie startete in Kiel und habe ursprünglich bis ans Mittelmeer gewollt.