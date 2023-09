Freeters Neue Galerie in der Bonner Altstadt

In der Ausstellung sind Arbeiten der Klassen Sistig (Münster) und Perty (Alfter) zu sehen. Involviert sind der „Freeters Showroom“, Maxstraße 55, und der „Freeters Magic Ground“ am Lievelingsweg 82. Bereits um 16 Uhr startet am 9. September die Vernissage im „Freeters Showroom“. Um 18 Uhr steigt die „4telbar“ in der Wolfstraße ein, die Afterparty fängt um 21 Uhr im „Freeters Magic Ground“ an. Das Beethovenfest wird im Rahmen der Schau am 16. September, 21 Uhr, ein Pop-Up-Konzert im Garten präsentieren. Das Theater Bonn führt bei der Finissage am 24. September eine Hinterhof-Oper auf dem Bürgersteig auf.