Spielzeit 2024/2025 in Bonn Diese Shows zeigt die Familie Malente ab September

Um griffige Titel für ihre Shows in „Malentes Theater Palast“ sind Knut Vanmarcke und Dirk Vossberg-Vanmarcke nie verlegen: „Ramba Zamba – Sterben ohne Erben“ heißt die erste Produktion, mit der die beiden Gründer und Betreiber des Hauses am 12. September in die neue Spielzeit starten. Die Idee dazu entstand auf dem Sofa vor dem heimischen Fernseher, wie sie bei der Vorstellung des Saison-Programms in der hauseigenen Bar freimütig berichteten. Dort sahen sie eher zufällig eine alte Ausgabe der Show „Einer wird gewinnen“ aus den 1960er Jahren, in der eine Künstlerin namens Carmen Sevilla einen feurigen Auftritt hinlegte. „Unsere Geschichte spielt in Malaga des Jahres 1974. Das ist wichtig, weil es damals weder Internet noch Fax gab“, verrät Dirk Vossberg-Vanmarcke. Und er macht kein Geheimnis daraus, dass es in der Show, die sie ein „Andalusical“ nennen, extrem spanisch zugehen wird, sowohl musikalisch, als auch die Kostüme betreffend. Was er nicht verrät: die Auflösung des Cliffhangers, der die Zuschauer in der Pause erwartet.