Johann König, Michael Mittermeier und Co. Neue Saison von „Quatsch keine Oper“ vorgestellt

Zu den Dauergästen in der Bonner Oper, die im Grunde nicht weiter vorgestellt werden müssen, zählen sicherlich Hagen Rether, Johann König und Gerburg Jahnke; aber auch Michael Mittermeier ist im Grunde gesetzt, zumal er laut Baus mit „#13“ sein neues und „bisher persönlichstes Programm“ im Gepäck hat. Gleiches gilt für Ulrich Tukur und seine Rhythmus Boys, die in diesem Jahr einen mehrfach verschobenen Termin nachgeholt haben und im Juni 2024 mit „Es leuchten die Sterne“ einige italienische und französische Schlager auf die ihnen eigene charmante Art – also mit viel Witz und einem bisschen Wahnsinn – interpretieren werden. Letzteres gilt, um den Faktor 100 erhöht, auch für Rainald Grebe, der zuletzt im Schauspielhaus „Hotel Godesberg“ inszeniert hat und im kommenden Jahr trotz schwerer Krankheit mit einem bisher namenlosen Programm wieder selbst auf die Bühne gehen will. Ein mutiger Schritt. Ähnliches planen Matthias Brandt und Jens Thomas: „Ich wollte sie unbedingt wieder nach Bonn holen, weil ihre bisherigen musikalischen Lesungen immer der Knaller waren“, erzählte Rita Baus bei der Pressekonferenz, „aber die beiden haben hier schon alles in ihrem Repertoire gemacht. Sie haben mir aber versprochen, extra für Bonn etwas Neues zu machen. Weder sie noch ich wissen bislang, was, aber es wird bestimmt genial.“