Premiere im GOP-Theater Neue Show mit schwebeleichter Poesie

Die Chance der Veränderung“ – unter diesem optimistischen Motto steht die neue Show „Changes“ im Bonner GOP-Varieté-Theater. Es geht um Bernard, der irgendwann in den 1980er Jahren eine schöne Zeit hatte mit Nicole. Nach einer Backpacker-Weltreise hat sie ihn plötzlich verlassen. An einer Tankstelle irgendwo in Kanada. Die ist wie der dazugehörige Kiosk längst geschlossen, aber Bernard hat sich mit Ruck- und Schlafsack einquartiert in der Telefonzelle (Ältere erinnern sich noch an diese öffentlichen Fernsprech-Kabinen aus der Prä-Smartphone-Epoche) und wartet seitdem auf einen erlösenden Anruf. Inzwischen haben junge Artisten das Gelände für ihr Training erobert und mischen das einsame Leben des Verlassenen munter auf.