Premiere in Bonn Im Theater Marabu denkt und entscheidet das Publikum mit

Die Smartphones sollen diesmal eingeschaltet bleiben. Denn das Publikum, platziert an beiden Seiten des Bühnenraums, wirkt aktiv mit bei dem neuen Stück „Und wir mittendrin“ des Jungen Ensembles Marabu (JEM) unter der künstlerischen Leitung der Ur-Marabus Tina Jücker und Claus Overkamp. Man kann also einen QR-Code einscannen und Fragen direkt online beantworten. Die Ergebnisse erscheinen umgehend auf einer großen Leinwand am Bühnenrand.