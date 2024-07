Auf historischen Instrumenten Mahlers neunte Sinfonie in sensationellem Klang

Die Musik von Richard Wagner auf originalen Instrumenten aus der Zeit der Uraufführung? Der Dirigent Kent Nagano hat zuletzt mit einer packenden Aufführung der „Walküre“ in der Kölner Philharmonie gezeigt, dass sich die Mühen der Forschung und des Experimentierens lohnen und der Musik dabei ganz neue Facetten abzugewinnen sind. Die Frage, ob ein solches Unterfangen auch die Sinfonien Gustav Mahlers in einem neuen Licht erscheinen lassen könnte, beantwortet man am besten, indem man es tut. So wie der Dirigent Philipp von Steinaecker, der zurzeit mit einer großartigen Neueinspielung der neunten Sinfonie mit dem fabelhaften Mahler Academy Orchestra die Klassikwelt begeistert.