Textile Collagen und Klangskulpturen Nevin Aladag stellt im Max Ernst Museum in Brühl aus

Wer im Sommer letzten Jahres auf dem Dach der Bundeskunsthalle war, erinnert sich garantiert an die mit Teppichfragmenten verzierten Basketbälle, die man in passende Basketballkörbe werfen konnte. Das „Teppichballspiel“ zum Mitmachen hatte Nevin Aladag als Performance für Schulen 2010 konzipiert und in Bonn in der Ausstellung „Interactions“ gezeigt. Nun darf wieder mit der Kunst gespielt werden – was die Frage aufwirft, ob auch das Spielen Kunst ist?