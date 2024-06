Zwei Ausstellungen im Arithmeum Bonn Nicholas Boddes Streifenbilder und historische Rechenschieber

Nicht zufällig hat das Arithmeum, wo Rechengeschichte und auch die Kunst des Rechnens vermittelt wird, eine große eigene Sammlung geometrisch-konstruktiver Kunst. Arbeiten, die von ihrem konstruktiven Selbstverständnis her nichts abbilden wollen, passen wunderbar in eine mathematisch geordnete Welt. Auch Nicholas Bodde, 1962 in New York geboren und an der Hochschule für Künste in Bremen ausgebildet, versteht sich als konstruktiver Künstler. In der Sammlung des Hauses ist er bereits mit Arbeiten vertreten, und nun hat Direktorin Ina Prinz ihm die Gelegenheit für die ganz große Präsentation seiner Werke gegeben. Dafür habe er praktisch sein Atelier in Bremen leergeräumt, erzählt Bodde.