Tourauftakt in Oberhausen Nick Cave ist ein eleganter Surfer auf der Pathoswelle

Es ist das Motto eines fulminanten Auftritts, vielleicht auch der Ausdruck einer wachsenden Verbundenheit mit seinen Fans. „You’re beautiful!“, „Du bist schön!“, ruft Nick Cave am Dienstagabend immer wieder seinem Publikum in der ausverkauften Oberhausener Rudolf-Weber-Arena zu, wiederholt es fast beschwörend. Gut gelaunt, geradezu aufgeräumt und verbindlich wirkt Cave, wie immer im Maßanzug und Krawatte, beim Auftakt seiner „Wild-God“-Konzerttour mit den Bad Seeds durch Europa, begrüßt die 13.000 Besucher in der Halle mit Kusshand, bevor er sofort loslegt.