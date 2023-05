Bertolt Brechts „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ im Schauspielhaus Bonn Niedertracht und hoher Ton

Sie spielen Bertolt Brechts Parabelstück „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ aus dem Jahr 1941. Der Autor begriff sein in Finnland entstandenes Stück als „Versuch, der kapitalistischen Welt den Aufstieg Hitlers dadurch zu erklären, dass er in ein ihr vertrautes Milieu versetzt wurde“: das Gangstermilieu in Amerika. Brecht erfand einen nicht ganz ernst zu nehmenden und komplizierten Gigantenkampf um die Macht im Gemüsehandel in Chicago und Cicero. Protagonisten im Kampf um Karfiol (österreichisch für Blumenkohl) sind der Gangster Ui, der bestechliche alte Dogsborough (sprich: Hindenburg) und der „Trust“ – also das von Brecht stets agitprophaft bemühte Großkapital.