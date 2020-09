Festival in Bonn : Nike Wagner stellt Programm für Beethovenfest 2021 vor

Festival in Bonn

Bonn Das Festivalmotto bleibt, im Zentrum stehen Beethovens neun Sinfonien. Intendantin Nike Wagner hat am Vormittag das Programm für das Beethovenfest 2021 vorgestellt. Die diesjährige Ausgabe war abgesagt worden. Wiener Philharmoniker kommen.

Wiener Philharmoniker unter Herbert Blomstedt statt Anne-Sophie Mutter und Pittsburgh Symphony – beim Bonner Beethovenfest, dessen Jubiläumsausgabe zum 250. Geburtstag des Komponisten wegen der Corona-Pandemie von diesem Jahr auf 2021 verschoben wird, hat Intendantin Nike Wagner etliche Veränderungen vornehmen müssen. „Unser Traumziel war, das komplette Programm eins zu eins zu übertragen“, sagte sie am Mittwoch im Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses bei der Vorstellung des aktualisierten und komplett überarbeiteten Programms. Das sei jedoch nicht möglich gewesen. Einer der Gründe: Die in 2020 vorgesehenen zwei Ausgaben des Festivals verschmelzen zu einem einzigen Beethovenfest, das vom 20. August bis zum 10. September mit 54 Veranstaltungen an 22 Spielstätten gefeiert wird.