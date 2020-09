Lesung im Brückenforum : Lisa Eckhart und die Erinnerungen ihrer Großmutter

Bonn Die Österreicherin Lisa Eckhart liest im Brückenforum aus ihrem Romandebüt „Omama“

Nicht jeder, der schreiben kann, sollte es auch tun – davon ist Lisa Eckhart überzeugt. Dafür entsteht in den sozialen Medien mehr als genug Sprachmüll; alleine die verbalen Absonderungen der weltweiten Twitter-Gemeinde entsprechen dem Umfang von 70 Ausgaben des „Zauberbergs“, und das täglich. So etwas braucht kein Mensch. Im Gegensatz zu Eckharts eigenem Œuvre.

Sie liebt die Sprache

„Der Geist war schwach und das Fleisch so billig“

Im Mittelpunkt von „Omama“ steht Großmutter Helga, deren Lebensgeschichte Eckhart mit der ihr eigenen süffisanten Sprache schlaglichtartig beleuchtet: 1945 zeigt sie sie beim Einmarsch der Russen in Österreich, damals, als Schwester Inge von der Mutter unters Bett gescheucht wurde, damit sie nicht geschändet würde, während Helga als zu unansehnlich galt, um selbst die aus Mutters Sicht barbarischen Soldaten von der Ostfront reizen zu können; und 1989 macht sie aus ihr eine Salami-Schmugglerin, die mit einem Bus voller Rentner regelmäßig nach Ungarn fuhr, um dort Würste und andere Spezialitäten unter Umgehung des Zolls in die Heimat einführen zu dürfen. „Der Geist war schwach und das Fleisch so billig“, heißt es. Zumindest bis ein Reisegast das Zeitliche segnete und die Rückfahrt nach Österreich nicht zuletzt durch die fliehenden DDR-Horden des Paneuropäischen Frühstücks fast in einer Katastrophe endete.