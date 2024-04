Oper Bonn Beethoven Orchester führt Oratorium „The Dream of Gerontius“ auf

Liturgisch befindet man sich in der Zeit zwischen Karfreitag und der Osternacht in einer Art Niemandsland: Jesus ist am Kreuz gestorben, die Auferstehung lässt noch auf sich warten. Zeit also, einmal über die essenziellen Dinge des Lebens nachzudenken, wozu auch der Tod gehört. Die Frage, was am Lebensende und danach passiert gehört dazu, eine Frage, deren Beantwortung wohl nie zufriedenstellend gelingen wird, bis es dereinst für jeden Menschen an der Zeit ist.