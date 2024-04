Veranstaltungsreihe in der Oper Bonn Alle Infos zur Spielzeit 2024/2025 von „Quatsch keine Oper“

In jeder einzelnen Behörde in Deutschland sitzen die immer gleichen Beamtinnen. Davon ist zumindest die Berliner Komikerin namens Conny from the block überzeugt. In jedem Amt gebe es die Tief-einatmen-Petra, die Gegen-alles-Gisela oder Küken-Dilara. Deren mal mehr, mal weniger aufregenden Arbeitsalltag verarbeitet Conny in satirischen Videos – und erreicht damit Hunderttausende Menschen in den sozialen Medien. Für die Bonner Kulturproduzentin Rita Baus ist das ein „Phänomen“. Sie habe „es in ihrer langen Karriere nur selten erlebt, dass jemand innerhalb eines Jahres so erfolgreich geworden ist“. Kein Wunder also, dass Kunstfigur Conny im September bei Baus‘ Format „Quatsch keine Oper“ in Bonn auftritt.