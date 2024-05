Die neue Spielzeit 2024/2025 in der Oper Bonner Oper geht mit Wagners „Meistersingern“ an den Start

Der Klimawandel macht auch vor der Bonner Oper nicht halt. Die Spielzeit werde künftig immer erst im Oktober beginnen, sagte Generalintendant Bernhard Helmich am Donnerstag bei der Vorstellung der neuen Saison von Oper und Schauspiel im Opernhaus. „Sie werden sich noch an die tropischen Temperaturen des vergangenen Septembers erinnern“, so Helmich, „das war verkaufstechnisch eine Katastrophe.“ Nun also der 3. Oktober, der „Tag der deutschen Einheit“, und da feiert mit Richard Wagners Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ (3. Oktober, Opernhaus) gleich ein Monument deutscher Opernliteratur Premiere. Dirk Kaftan, der das Werk dirigieren wird, wies darauf hin, dass die „Meistersinger“ in Bonn seit 1988 nicht mehr gespielt worden seien, und versprach eine eher komödiantische Herangehensweise an den Stoff. Als Regisseur hat man Aron Stiehl verpflichtet, der in Bonn zuletzt unter anderem für seine Inszenierung von Johann Strauß’ Operette „Die Fledermaus“ gefeiert wurde.