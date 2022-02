„Roboter“-Oper in der Kölner Comedia : Kampf zwischen Mensch und Maschine

Szene mit einem Tänzer aus der "R.U.R."-Oper des Berliner Duos Gamut inc. Foto: Gamut Inc

Köln Das Berliner Künstlerduo Gamut Inc gastiert mit seinem ungewöhnlichen Opernprojekt „R.U.R. – Rossum’s Universal Robots“ in Köln. Die Vorlage von Karel Capek brachte den Begriff „Roboter“ in die Welt.

Mit dem Erscheinen von Karel Capeks tschechischem Theaterstück „R.U.R. – Rossumovi Univerzální Roboti“ im Jahre 1920 kam auch der Begriff „Roboter“ in die Welt. Ziemlich schnell hat er sich jedoch von dem Drama emanzipiert und ganz selbstständig eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Die Literatur- und Filmgeschichte der vergangenen 100 Jahre bietet da reichlich Anschauungsmaterial.

Das Berliner Künstlerensemble „gamut inc“ um die Computer-Musikerin Marion Wörle und den Komponisten Maciej Sledziecki hat sich auf das originale Theaterstück besonnen und es in eine Oper verwandelt, die nach der Uraufführung in der Hauptstadt an diesem Wochenende an zwei Abenden auch in der Kölner Comedia zu erleben sein wird. „R.U.R. – Rossum‘s Universal Robots“ fasziniert mit live gespielten elektronischen Klanglandschaften, einer expressionistisch anmutenden Bühne und komplexen Lichtchoreografien. Natürlich wird auch gesungen, ein Countertenor und eine Sopranistin teilen sich mit einem Tänzer die Partien der Roboter, der letzte Mensch wird von einem Schauspieler verkörpert. Vom Rias Kammerchor kommt zugespieltes Chor-Material. Die Libretto-Fassung des Schriftstellers Frank Witzel setzt im letzten Teil des originalen Schauspiels ein, nach der Rebellion der menschenähnlichen Roboter gegen ihre Schöpfer. Überlebt hat dies nur ein einziger Mensch, den die Androiden brauchen, weil sie ohne ihn nicht an die Formel für die Reproduktion der Roboter-Technologie kommen.