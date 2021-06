Spielplan: Tanz und Oper im August und September : Startschuss mit Broadway-Hit „Chicago“

Opernrarität von Rolf Liebermann

Seit 1959 ist Rolf Liebermanns Oper „Leonore 40/45“ in Deutschland nicht mehr auf der Bühne zu erleben gewesen. Das Publikum der letzten Inszenierung in Oldenburg lehnte das „Fraternisierungsdrama“ zwischen einem deutschen Wehrmachtssoldaten und einer jungen Französin überwiegend ab. Ulrich Schreiber wusste in seinem „Opernführer für Fortgeschrittene“ zu berichten, dass sie in Deutschland bei allen Aufführungen zu Publikumsaufständen geführt habe.

Im Rahmen der verlängerten BTHVN2020-Feierlichkeiten stellt das Opernhaus das Werk ab dem 10. Oktober erstmals seit mehr als 60 Jahren wieder auf den Prüfstand. Regie führt Jürgen R. Weber, der in Bonn unter anderem bereits die Uraufführung von Jonathan Doves „Marx in London“ in Szene setzte. ht