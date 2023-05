Antonia Baum legt den Roman „Siegfried“ vor Panorama einer Generation

Die junge Frau, sie ist Mitte 30, ist felsenfest überzeugt: „Ich bin das Problem.“ Vor diesem Hintergrund fasst sie einen Beschluss: Sie will in die Psychiatrie fahren, sich in der Ambulanz vorstellen. „Jemand würde mir sagen, was mit mir los war, dieser Arzt würde mir helfen, die Dinge zu sortieren. Ich würde dort sitzen und für die Reihenfolge nicht zuständig sein. Es würde eine Diagnose geben…“