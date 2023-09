Bunt, wild, heiß „Let’s Burlesque“ kehrt mit neuer Besetzung ins Pantheon zurück

Erlaubt ist, was gefällt – und was augenzwinkernd mit der Lust kokettiert: Die Burlesque in ihrer modernen Form, die der französische Filmemacher Jean-Marc Barbieux die „kultivierte Stiefschwester des Striptease“ nennt, verbindet Sinnlichkeit mit Humor, knisternde Erotik mit neckischem Spiel und zeitgenössischen, selbstbewussten Tanz mit einer bewussten Überdosis Glamour und Glitter. Die Chansonniere Evi Niessner, die nicht nur in ihren schillernden Edith-Piaf-Programmen mit ähnlichen Elementen jongliert, hat sich der Wiedergeburt dieser Kunstform verschrieben und in den vergangenen Jahren zusammen mit ihrem Mann zwei große Produktionen auf die Bühne gebracht, mit aufreizenden Tänzerinnen, enigmatischen Schlangenmenschen eigenwilligen Musikern. Jetzt kehrt sie mit der runderneuerten Show „Let’s Burlesque“ ins Pantheon zurück.