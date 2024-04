„Raus mit der Sprache“ im Pantheon Poeten-Showdown in Beuel

Vor einem Vorhang, der in blau-rotes Licht getaucht ist, stehen zwei Mikrofone. Der Klang eines Saxofons kämpft sich durch die Stimmen des Publikums. Kellner nehmen Bestellungen auf, bevor die Uhr acht schlägt und es heißt: „Raus mit der Sprache". Donnerstagabend im Pantheon. Sechs Poeten gehen mit selbstverfassten lyrischen Texten in den Kampf der Worte. Wer am Ende als Sieger nach Hause geht, entscheiden die Zuschauer. Das ist eine der Regeln, die Moderator Simon Slomma mit viel Witz erklärt. Eine weitere: Keine Requisiten oder andere Hilfsmittel sind erlaubt.