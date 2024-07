37.000 Fans im Rheinenergie-Stadion Peter Maffay feiert in Köln einen gradiosen Abschied von der großen Bühne

Eine rote Vespa knattert sympathisch zwischen den unzähligen Autos, die Stoßstange an Stoßstange auf der Aachener Straße stehen, als der Fahrer des Motorrollers das Visier seines Helms hochklappt und einigen vorbeihuschenden Fußgängern lauthals „Was ist denn da heute los?“ zuruft. „Peter Maffay spielt im Stadion!“, rufen sie zurück und rennen weiter. So schnell sie können. Tausende Maffay-Fans sind viel zu spät dran an diesem leicht verregneten Abend, denn: Einige Stunden vor Konzertbeginn des deutschen Rockmusikers, der mit seiner „Farewell Tour 2024“ seinen Abschied von den großen Bühnen feiert, geht so gut wie nichts mehr rund ums Kölner Rheinenergie-Stadion. Der für halb acht angedachte Showbeginn wird vom Veranstalter etwas nach hinten verschoben.