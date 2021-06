Zum Wiederauftakt Bayreuth am Rhein : Das sind die Höhepunkte der neuen Saison in der Philharmonie Köln

Abos und Tickets

Die Corona-Pandemie hat trotz der zurzeit positiven Entwicklung weiterhin Auswirkungen auf den Ablauf des Konzertbesuchs in der Kölner Philharmonie. Das Abo-Angebot will die Philharmonie deshalb flexibel gestalten. „Bestehende Abonnements bleiben erhalten“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. „Sie gliedern sich in zwei Phasen, in den flexiblen Teil bis zum 31. Dezember und den fixen Teil ab 1. Januar 2022.“ Ab Januar sollen Abonnenten ihre gewohnten Plätze wieder einnehmen können. Der Vorverkauf für Konzerte bis Dezember startet jeweils am ersten Werktag des Vormonats. Infos unter www.koelner-philharmonie.de.