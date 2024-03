Das kleine Glück der stillen Helden „Philosophie im Kino“ widmet sich dem Film „Fallende Blätter“

Was dann? Für Booms manifestiert sich das Bedeutende zum Beispiel in einem Rotwein-Abend mit Freunden, in dem sich ganz ungeplant eine Dimension menschlicher Tiefe und Berührung öffnet. Jeder habe die „Möglichkeit, ein Held zu sein: der stille Held des kleinen, wunderbaren Lebens“. Kasurismäkis Kosmos steckt voller „stiller Helden“. Das gilt besonders für die berühmte Arbeiterfilm-Trilogie des Finnen – „Im Schatten des Paradieses“, „Ariel“ und „Das Mädchen aus der Streichholzfabrik“, aus den 1980er Jahren –, der der Meister nun mit „Fallende Blätter“ Teil vier hinzufügt. Im klassischen Sozialdrama sei die Armut hässlich, bemerkt Filmkritiker Andreas Kilb und schwärmt: „Bei Aki Kaurismäki aber ist sie schön. Sie ist so schön wie das Blau von Ansas Mantel, wie das Rot der Bluse, die sie in der Karaoke-Bar trägt, in der sie den Fabrikarbeiter Holappa kennenlernt, und wie das Gelb der Blumen, die ihr Holappa zu ihrem ersten gemeinsamen Abendessen mitbringt. Und so schön wie Ansa selbst.“