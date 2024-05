Wechsel in den Schürmann-Bau Umzug des TV-Senders Phoenix innerhalb Bonns verzögert sich

Der Umzug des Fernsehsenders Phoenix innerhalb von Bonn verzögert sich. Wie der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Freitag auf Anfrage mitteilte, ist nun April 2025 als Termin vorgesehen. Den ersten Planungen zufolge sollte der Umzug in der politischen Sommerpause 2024 stattfinden. Die Verzögerung resultiere im Wesentlichen aus zwei Faktoren, erklärte der Sender. So seien Firmen „nicht in dem Maße verfügbar“ gewesen, wie es notwendig gewesen wäre. Außerdem habe es „Lieferprobleme mit Materialien gegeben“.