Picasso-Ausstellung im Museum Ludwig Köln Picasso und mehr

Eine Auswahl an Texten und Illustrationen des Magazins ist Picassos Zeichnungen gegenübergestellt. Ein weiterer geschickter Kniff der Kuratorin ist im Kabinett zu sehen: Kubra Khademi, 1989 in Afghanistan geboren, fordert in ihren Arbeiten Geschlechtergerechtigkeit auf humorvolle Weise ein, was auf den Straßen Kabuls 2015 auf erbitterten Widerstand stieß. Sie musste das Land verlassen und lebt im französischen Exil. Ihr Esel mit langem Gemächt mit dem Titel „Donkey is proud of His Dick“ steht für die Eitelkeit vieler Männer und wie Frauen darüber denken.