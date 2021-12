Karnevalsrevue findet nicht statt : Pink Punk Pantheon wird abgesagt

Bonn Die beliebte Karnevalsrevue „Pink Punk Pantheon“ wird in der aktuellen Session erneut abgesagt. Der normale Theaterbetrieb ist nicht von der Absage betroffen. Rainer Pause: „Nach jetzigem Stand finden die anderen geplanten Shows statt“.

Nach einem relativ entspannten Herbst habe sich die Lage in den vergangenen Tagen und Wochen dramatisch verändert, hieß es von den Veranstaltern. In einem „Brief an unser Publikum“ begründet die Theaterleitung die Absage mit der jüngsten Diskussion um die Durchführung von Karnevalsveranstaltung, die „schon seit einigen Wochen stark umstritten diskutiert“ würden. „Deshalb haben wir uns nach vielen Gesprächen und schlaflosen Nächten nun doch entschieden, die Shows abzusagen“, heißt es in dem von Martina Steimer und Rainer Pause unterschriebenen Brief.