Popstar Mika vor seinem Konzert in Bonn „Ich möchte ein alternativer Nischen-Pop-Künstler sein“

Tanz auf dem Drehteller, rosa Rock und Rüschenweste: Den Schweizer Siegerauftritt von Nemo beim European Song Contest 2024 (ESC) in Malmö fand Michael Holbrook Penniman Jr. ziemlich klasse. „Er ist ein Riesentalent und hat außerordentliches Potenzial“, schwärmt er im Gespräch mit dem GA über die außerordentliche Stimme und die glamouröse Erscheinung aus der Schweiz. Im Pop-Business kennt der 40-Jährige sich aus. Unter dem Namen Mika legte der in Beirut geborene libanesisch-britische Popstar selbst früh einen außergewöhnlichen Karrierestart hin: 2007 kam sein Debütalbum „Life in Cartoon Motion“ heraus und setzte sich gleich auf die Spitze der britischen Charts. Der Hit „Relax, Take It Easy“ war darauf zu hören und natürlich „Grace Kelly“, den Mika mit Sicherheit auch bei seinem anstehenden Konzert auf dem Bonner KunstRasen (29. Juli) zum Besten geben wird.