Rapper Thomas D im Porträt „Bonn ist für mich ein Heimspiel“

„Der Jazzer Thomas D“, nein, so hat ihn noch keiner genannt. Whow! Thomas D von der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier lacht sich fast kaputt. Allerdings hat der 54-Jährige beim Jazzfest Leverkusen gespielt, hat ein Projekt mit dem Jazz-Trompeter Nils Wülker auf der Agenda. Und am 1. Mai ­­eröffnet er das Jazzfest Bonn in der Oper.