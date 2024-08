Bilanz der Veranstalter 90.000 Zuschauer auf dem KunstRasen

Der Endspurt des KunstRasen-Konzertmarathons in der Bonner Rheinaue hatte es noch einmal mächtig in sich: Am vergangenen Montag bliesen Frontmann Jonathan Davis und seine vier Mitstreiter von der US-amerikanischen Nu-Metal-Band Korn den Besuchern auf dem Platz nahezu die Ohren weg. 10.000 Fans, die aus der ganzen Republik angereist waren, hatten sich auf dem KunstRasen versammelt. Und keiner fand im Anschluss einen Grund, die in der Vergangenheit oft wiederholte Klage anzustimmen, dass Konzerte der härteren Gangart an diesem Ort wegen zu geringer Lautstärke eigentlich gar nicht möglich seien. Für die aktuelle Saison hatten die Veranstalter noch einmal ordentlich investiert. In eine neue Bühne, in eine neue Soundanlage – und in den Schallschutz, der den Lautstärke-Zugewinn bis zum erlaubten Grenzwert wieder neutralisiert. „Wir haben damit in der Geschichte der KunstRasen-Konzerte ein neues Kapitel aufgeschlagen“, freute sich Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz am Freitag, „das Konzert war für mich ein echtes Highlight in diesem Sommer.“ Wenige Stunden, bevor mit Schiller sich der Vorhang für die aktuelle Saison der beliebten Bonner Open-Air-Konzertreihe schließen sollte, hatte er noch ein bisschen Zeit gefunden, die zurückliegenden Konzerte und Ereignisse Revue passieren zu lassen.