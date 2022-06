Beethoven-Ring 2021 : Preisträger Knut Hanßen ist eng verbunden mit Bonn

Der in Köln geborene Pianist nimmt am Sonntag im Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses den Beethoven-Ring entgegen. Damit folgt er Klassikstars wie Gustavo Dudamel oder Igor Levit.

Ein bisschen überrascht

Im Unterschied zu den anderen Ring-Preisträgern von Gustavo Dudamel (2004) über Julia Fi­scher (2005) und Lisa Ba­tiashvili (2006) bis hin zu Igor Levit (2017) und Kit Armstrong (2018) pflegt der 1992 in Köln geborene Pianist eine sehr enge Beziehung zu Bonn und zur Region. Seine Mutter, erzählt er, stamme aus Bad Honnef, sodass die Rheinlandschaft mit Drachenfels ihn stark geprägt habe. Die musikalische Verbindung zur Beethovenstadt nahm ihren Ausgang von einer bis heute andauernden regelmäßigen Zusammenarbeit mit den „Brüser Berg Konzerten“ in der Emmauskirche. Vor ziemlich genau zehn Jahren spielte er für sie ein Benefizkonzert mit Werken von Beethoven für die Anschaffung eines Flügels, der heute tatsächlich in der Kirche steht. Zuletzt gastierte er dort im vergangenen März gemeinsam mit seiner Partnerin, der Pianstin Séverine Kim, mit der er 2021 sogar ein eigenes kleines Festival ins Leben rief: die Celler Sommerkonzerte.

20 Konzerte in 80 Tagen

In den vergangenen Monaten seit dem Beethovenfest-Auftritt hat das Konzertleben wieder richtig Fahrt aufgenommen. Danach sah es lange nicht aus. Unmittelbar nachdem Hanßen Anfang 2020 in der Reihe „Best of NRW“ durchs Land getourt war, setzte der erste Lockdown dem Konzertleben ein vorläufiges Ende. Hanßen: „Das war nach diesem Konzertmarathon wie ein Absturz.“ Auch wirtschaftlich. „Man hat ja als freischaffender Musiker kein festes Gehalt.“ Jetzt ist die Situation eine andere. „Ich habe in den letzten 80 Tagen 20 Konzerte gespielt“, berichtet der Pianist. „Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.“ Verschobene Konzerte werden nachgeholt, viele neue Termine kommen dazu. Fast immer mit unterschiedlichen Programmen: Soloabende, Kammermusik, Auftritte mit Orchester. „Manchmal“, sagt Hanßen angesichts dieser Fülle nachdenklich, „spricht einiges dafür, es so zu machen wie Grigory Sokolov, der mit nur einem Programm pro Saison unterwegs ist.“ Den Auftritt der von ihm bewunderten Klavierlegende am 24. Juni in der Kölner Philharmonie möchte Hanßen trotz seines eigenen Arbeitspensums auf keinen Fall versäumen. Die Karten für den wegen der Pandemie mehrfach verschobenen Klavierabend hat er schon seit 2020 in der Tasche.