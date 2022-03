Ein Stück über den Krieg : Premiere für „Ein Feldlager in Schlesien“ in der Bonner Oper

Letzte Proben: Szene aus Giacomo Meyerbeers Singspiel „Ein Feldlager in Schlesien“. Foto: Thilo Beu/THILO BEU

Bonn Es geht auf die Premiere zu: Regisseur Jakob Peters-Messer inszeniert an der Bonner Oper Giacomo Meyerbeers Singspiel „Ein Feldlager in Schlesien“. Das ist in Zeiten des Ukraine-Krieges mit manchen Problemen behaftet. Ein Kunstgriff macht es leichter.