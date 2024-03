„Die Zeitmaschine“ am Theater Bonn Wie Bonner Jugendliche in die Zukunft blicken

Als er vor knapp vierzehn Jahren zum ersten Mal in Bonn war, fand er die Stadt „irgendwie ein bisschen traurig“, gesteht Dominic Friedel und lacht zerknirscht. Damals arbeitete er als Regieassistent des vielfach preisgekrönten Armin Petras am Maxim Gorki Theater in Berlin. „Meine ersten Arbeiten außerhalb dieses Gorki-Nestes brachten mich dann nach Bonn“, sagt Friedel.