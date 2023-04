Carmina Burana, kubanischer Tanz und mehr Programm des Kölner Sommerfestivals bekannt gegeben

Die frühere Straßentheatertruppe La Fura dels Baus gibt es bereits seit über vier Jahrzehnten. Dass sie ihren Zauber und Ideenreichtum über die Jahre bewahren konnte, hat sie auch schon in Köln mehrfach gezeigt, vor allem in der Oper, wo Mastermind Carlus Padrissa unter anderem Richard Wagners „Parsifal“, Hector Berlioz‘ „Benvenuto Cellini“ und Bernd Alois Zimmermanns „Die Soldaten“ spektakulär in Szene setzte. Auch Orffs „Carmina Burana“ verspricht, ein Fest fürs Auge zu werden. Die Musik erklingt in einer kammermusikalischen Fassung unter anderem für zwei Klaviere und ganz viel Schlagzeug. Insgesamt stehen zwischen dem 28. Juni und 23. Juli vier Produktionen auf dem Programm des Kölner Sommerfestivals, das Langevoort zusammen mit Kristina Lindenlaub und Martin Flohr von BB-Promotion vorstellte. Eröffnet wird es am 28. Juni mit der Premiere der Show „Berlin Berlin“, die nach einem erfolgreichen Start am authentischen Ort, dem Berliner Admiralspalast, im Sommer auf Opernhaustournee geht und dabei auch in der Philharmonie Station machen wird. Die Revue dreht sich um die „Roaring Twenties“ und erweckt mit ganz viel Musik der Zeit bis heute berühmte Protagonisten der Ära wie Marlene Dietrich, Anita Berber, Josephine Baker oder die Comedian Harmonists wieder zum Leben. Da die Show permanent weiterentwickelt wird, denken die Veranstalter laut Flohr daran, „hier und da“ noch eine Kölsche Anekdote einzuflechten. Ein Aspekt: „Ich habe gelernt, dass der Karneval in Köln 1926 wieder zugelassen war.“